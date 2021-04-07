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«الموارد البشرية» تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان

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الرياض - محمد عبدالله - شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنّ ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك 6 ساعات، مشددة على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك 6 ساعات، مع ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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