«الموارد البشرية» تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنّ ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك 6 ساعات، مشددة على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك 6 ساعات، مع ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا".

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