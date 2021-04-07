إصدار الشهادة الصحية.. «منصة بلدي» توضح الخطوات بالتفصيل

بينّت منصة بلدي، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر موقعها الإلكتروني خطوات إصدار الشهادة الصحية للعامل السعودي وغير السعودي.

وشاركت أمانة الطائف، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "يمكنك الآن إصدار الشهادة الصحية بخطوات سهلة عبر منصة بلدي".

وأشارت بلدي إلى أن خدمة الشهادة الصحية تمكن العاملين في الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة من إصدار الشهادة الصحية عبر منصة بلدي بالتكامل مع منصة صحة.

وأوضحت المنصة، طريقة وآلية إصدار الشهادة الصحية للعامل السعودي عبرها، وذلك من خلال الالتزام بإتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة بلدي من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اختيار خدمة الشهادات الصحية

- الضغط على خيار خدمة إصدار شهادة صحية

- إدخال بيانات التحقق

- إجراء الفحص الطبي في أحد المنشآت الصحية المعتمدة

- سدار رسوم الشهادة الصحية المرسلة لمقدم الطلب

كما حددت منصة بلدي، آلية وطريقة إصدار الشهادة الصحية للعامل غير السعودي عبرها، وذلك من خلال الالتزام باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة بلدي من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اختيار خدمة الشهادات الصحية

- الضغط على خيار خدمة إصدار شهادة صحية

- إدخال بيانات مقدم الطلب

- اختيار الرخصة

- إدخال بيانات العامل المراد إصدار شهادة صحية له

- اجتياز اختبار الفحص الطبي بـ"لائق صحيًا"

- طباعة الشهادة الصحية من منصة بلدي

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