وزير الداخلية: انخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة 34% والوفيات المرورية 51%

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت اهتمامًا كبيرًا بالسلامة المرورية وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن العمل المؤسسي والمهنية العالية بين الجهات ذات العلاقة أسهمت في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار إلى أن ذلك نتج عنه انخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34% ، وانخفاض أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، حيث كانت في السابق 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وأصبحت 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف وزير الداخلية، أن الوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سيحمي المجتمع من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم.