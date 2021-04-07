السعودية اليوم / تسجيل 45 وفاة و1709 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1709 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 904.673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23.247 حالة وفاة .

// انتهى //

10:50ت م

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بروكسل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1709 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و45 وفاة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 904.673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23.247 حالة وفاة .// انتهى //10:50ت م0044

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