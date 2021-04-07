

الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

عقد فريق الخبراء الخاص بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثاني عشر أمس، عبر - الاتصال المرئي -، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء والشركات الوطنية المشغلة للسكك الحديدية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروع، كدراسة تحديث توقعات حجم وحركة الركاب, والبضائع للمشروع، ونطاق الخدمات، لإعداد دراسة الخطة التشغيلية للمشروع, والإعداد للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وتحديث الخرائط الخاصة بمسار المشروع بالدول الأعضاء.

// انتهى //

10:18ت م

0038





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق الخبراء الخاص بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون يعقد اجتماعه الـ 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.