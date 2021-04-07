السعودية اليوم / 102826 مستفيداً من خدمات مراكز (تأكد) في الطائف



الطائف 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

قدّمت مراكز (تأكد) في الطائف خدماتها لـ102826 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز (تأكد) خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

10:11ت م

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الطائف 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسقدّمت مراكز (تأكد) في الطائف خدماتها لـ102826 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.يذكر أن مراكز (تأكد) خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، وتوجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، حيث تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //10:11ت م0036

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