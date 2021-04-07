السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية



الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مخالفاً لنظام البيئة بحوزته (1.4) متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و 996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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10:02ت م

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