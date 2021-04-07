السعودية اليوم / الهند تسجل 115736 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 115736 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12.80 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 166177 وفاة.

// انتهى //

08:54ت م

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نيودلهي 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 115736 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و630 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12.80 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 166177 وفاة.// انتهى //08:54ت م0029

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