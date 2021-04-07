السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 9677 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77401 بعد تسجيل 298 وفاة جديدة.

// انتهى //

07:36ت م

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برلين 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و910445 حالة بعد تسجيل 9677 إصابة جديدة.وأوضحت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77401 بعد تسجيل 298 وفاة جديدة.// انتهى //07:36ت م0027

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