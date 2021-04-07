السعودية اليوم / الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90341 ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

// انتهى //

07:17ت م

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بكين 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90341 ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.// انتهى //07:17ت م0026

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