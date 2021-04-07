السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 668 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت أيضا 4 وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 1756 حالة.

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06:04ت م

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سيئول 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 106 آلاف و898 .وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت أيضا 4 وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 1756 حالة.// انتهى //06:04ت م0025

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