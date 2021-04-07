الصحة: 3 إجراءات حال مخالطة مصاب بفيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات المتبعة حال مخالطة مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر” الصحة 937: “حسب التوصيات الحالية فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن ١٥ دقيقة يتم عمل التالي:

العزل 10 أيام

– يعزل المخالط ممن لديه أعراض الإصابة لمدة ( ١٠ أيام ) من تاريخ ظهور الأعراض مع اشتراط أن تكون آخر ٣ أيام بدون أعراض.

– يحجر المخالط ممن ليس لديه أعراض لمدة ( ١٠ أيام ) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى، ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة الفحص PCR سلبية أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

تلقي لقاح كورونا

– ويمكن تلقي الجرعة الأولى من اللقاح بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة، وفي حال ثبوت الإصابة فإنه يكتفى بجرعة واحدة من اللقاح وذلك بعد مرور ٦ أشهر من التعافي.

يذكر أن وزارة الصحة كشفت بالأمس عن تسجيل (792) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (467) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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