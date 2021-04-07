رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع الحرارة بعدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-35كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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