شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم المرأة من الميراث إن طلقها زوجها مرة واحدة ثم توفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم حكم المرأة من الميراث إن طلقها زوجها طلقة واحدة ثم توفي بعد أيام معدودة .

ورد الشيخ خالد المصلح في برنامج يستفتونك بقناة الرسالة الفضائية على سؤال زوجة طلقها زوجة طلقة ثم توفي بعد 10 أيام ، مؤكداً أنه يحق للمرأة في هذه الحالة أن ترث مادامت في العدة وتعد زوجته .

وأضاف الشيخ خالد المصلح أنه ما دامت لم تنقضي العدة كانت لا تزال زوجته فإذا ماتت ورثها وإن مات ورثته .