شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف مدى إمكانية الجمع بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن مدى إمكانية الجمع بين اللقاحين "فايزر" و"أسترازينيكا"، بحيث أخذ الجرعة الأولى من أحدهما والثانية من أخرى.

وأجابت وزارة الصحة على استفسار أحد المواطنين عن هل يمكن أن تكون الجرعة الأولى من شركة والثانية من شركة أخرى؛ لتؤكد أنه حسب التوصيات الحالية ينصح أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاح "أسترازينيكا" تم تطويره من قبل المختبر البريطاني أسترازينيكا أكسفورد، بينما تم تطوير لقاح "فايزر" بواسطة شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتك الألمانية.