شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يوفر خدمة جديدة بشأن تأمين المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق " توكلنا" عن توفير خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، تشمل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم شركة التأمين وغيرها.

وأوضح " توكلنا " أن بيانات تأمين المركبة محفوظة، ويمكن للمستخدم الاطلاع عليها بكل سهولة، من خلال لوحة البيانات، ثم الضغط على أيقونة تأمين المركبات، ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، ومن ثم الضغط على الوثيقة لاستعراض البيانات الكاملة.

يذكر أن " توكلنا " يعمل مع الجهات الحكومية لإضافة خدمات جديدة من الوثائق للمستخدمين، حتى يكون بمثابة محفظة إلكترونية شاملة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.