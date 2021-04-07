نيوم تعلن برنامج مجاني لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية في مجال الأعمال

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تعلن شركة نيوم عن فتح باب التسجيل في (برنامج نيوم لتطوير مهارات الاعمال) وهو برنامج تدريبي مكثف ومتقدم لتطوير الاستخدامات التجارية والمخاطبات الرسمية باللغة الإنجليزية (لحديثي التخرج) أو (أصحاب الخبرات المكتبية والإدارية) على النحو التالي:

معلومات عن البرنامج:

– يبدأ البرنامج يوم الأحد القادم 1442/8/29هـ (الموافق 2021/4/11م) ويستمر لمدة اسبوعين.

– مقر البرنامج التدريبي في جامعة فهد بن سلطان في تبوك.

– سوف تكون الدراسة ٥ أيام بالأسبوع ولمدة ٤ ساعات يومياً

– الدراسة سوف تكون حضورية.

– سيتم اختبار المتدربين في اليوم الأول لتحديد مستواهم في اللغة الإنجليزية

– يشمل البرنامج كلا الجنسين

متطلبات البرنامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون العمر 22 سنة فما فوق.

– أن يكون حديث التخرج من الجامعة أو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو أحد فروعها.

– يفضل خبرة لا تقل عن سنتين في عمل ذو طبيعة مكتبية.

– يجب أن يكون من أبناء المجتمع المحلي في تبوك أو نيوم ومقيماً في مدينة تبوك.

– إكمال عدد الساعات التدريبية المطلوبة لاجتياز البرنامج (40 ساعة) واجتياز الاختبارات.

– إجتياز إختبار تحديد المستوى بداية البرنامج التدريبي.

نبذة عن البرنامج:

تقدم نيوم تجربة تعليمية فريدة في تعليم اللغة الإنجليزية لأبناء وبنات المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك لمن لديهم خبرات عملية وذلك لتنمية وتطوير مهاراتهم اللغوية من منهج مكثف ومتقدم على أيدي كادر أكاديمي محترف مع التركيز بشكل خاص على المصطلحات التجارية ، الكفاءة النحوية العملية، تقنيات العرض الأساسية ، الإلمام بالاتفاقيات التي تحكم اللغة الإنجليزية للأعمال المكتوبة، والتركيز بشكل خاص على الأشكال الشائعة في الاتصالات التجارية، بما في ذلك التقارير والرسائل، المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الإثنين 1442/8/23هـ من خلال الضغط على (مشاركة جديدة) وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3fPLgm5

تفاصيل أكثر:

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Source wadhefa

