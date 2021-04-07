Echo Show 10 يدعم مكالمات Zoom مع تتبع الوجه

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حصل جهاز Echo Show 10 (الجيل الثالث) من شركة أمازون على دعم لمكالمات منصة Zoom و Amazon Chime، بحيث أصبحت الشاشة الذكية لتتبع الوجه أكثر فائدة في هذه العملية.

وتم إطلاق جهاز Echo Show 10 الأحدث والأكبر حتى الآن في وقت سابق من هذا العام، وهو يحتوي على قاعدة آلية يمكنها تدوير شاشته البالغ قياسها 10 إنشات بحيث تكون دائمًا في مواجهتك.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة إذا كنت تتفاعل مع المساعد الصوتي أليكسا ولديك معلومات عبر الشاشة، أو إذا كنت تشاهد Amazon Prime Video أو Netflix أثناء الطهي.

ومع ذلك، فإن الميزة الحقيقية تأتي أثناء مكالمات الفيديو، حيث يمكن أن تكون القدرة على التنقل ومعرفة أنك مؤطر بشكل صحيح ميزة كبيرة، مما يجنبك إرهاق مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل.

وكانت المشكلة عندما تم إطلاق الجيل الثالث من جهاز Echo Show 10 أنه لا يتضمن دعمًا لجميع خدمات مكالمات الفيديو العديدة، حيث كان مالك الجهاز يحصل على مكالمات أليكسا الخاصة بشركة أمازون، وسكايب.

وتتم الآن إضافة Zoom ليصبح بإمكانك استخدام أوامر أليكسا الصوتية للانضمام إلى الاجتماعات عبر Zoom.

وبالطريقة نفسها، يتم أيضًا دعم خدمة الاتصالات Amazon Chime التي تم إطلاقها للمرة الأولى في أوائل عام 2017،وهي عبارة عن منصة مؤتمرات عن بُعد من أمازون مصممة لمواجهة المنافسين، مثل Skype for Business.

وتعد خدمة Amazon Chime بفيديو عالي الدقة وصوت عالي الجودة لمكالمات الفيديو الفردية والجماعية.

وكما هو الحال مع Zoom، يمكنك استخدام أوامر أليكسا الصوتية للانضمام إلى الاجتماعات عبر Amazon Chime.

وإذا كان لديك جهاز Echo Show 10 (الجيل الثالث)، فيجب تحديثه لدعم مكالمات منصة Zoom و Amazon Chime.

ويمكنك ربط التقويم الخاص بك عبر تطبيق أليكسا لنظامي iOS وأندرويد عبر التوجه إلى الإعدادات، ومن ثم التقويم والبريد الإلكتروني، لتجد خيارات لربط تقويم جوجل أو مايكروسوفت أو آبل أو Microsoft Exchange بمساعد أمازون.

ويجب أن يكون وجود Zoom و Chime عبر Echo Show 10 جنبًا إلى جنب مع مكالمات أليكسا وسكايب مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في إجراء مكالمات فيديو في جزء آخر من المنزل دون استخدام شاشة الهاتف الصغيرة أو الاضطرار إلى الوجود أمام الحاسب المحمول أو الجهاز اللوحي .

Source aitnews

