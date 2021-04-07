Android Auto يحصل على التطبيقات التي يحتاجها السائقون

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يبدو أن وضع Android Auto مهيأ للحصول على مجموعة جديدة كاملة من التطبيقات، حيث تفتح شركة جوجل الباب على نطاق أوسع قليلاً عندما يتعلق الأمر بالبرامج المصممة للتشغيل عبر لوحة القيادة الخاصة بك.

وتسمح الشركة الآن لتطبيقات التنقل ومواقف السيارات والشحن بالوجود في متجر Google Play، مما يمنح نظام عرض الهاتف الذكي دفعة ضرورية للغاية بشأن الوظائف الجديدة.

ويعمل وضع Android Auto عبر هاتف ذكي عامل بنظام أندرويد، ويعرض واجهة تستحوذ على الشاشة في أنظمة المعلومات والترفيه المتوافقة مع السيارة.

ويمكنك من خلال هذه الطريقة الوصول إلى تطبيقات أندرويد وخرائط جوجل ومساعد جوجل والوسائط الخاصة بك، بغض النظر عن واجهة المستخدم الأصلية للسيارة.

وفي حين أن جوجل تتبع نهج عدم التدخل نسبيًا فيما يتم إصداره في متجر Google Play لهواتف أندرويد، فإن مخاطر تشتيت انتباه السائق والتطبيقات التي قد تعطل واجهة مستخدم لوحة القيادة تعني أن هناك قيودًا أكثر صرامة على البرامج التي يتم تشغيلها في وضع Android Auto.

وبدأت جوجل في شهر يناير باختبار عمليات إرسال فئات جديدة من التطبيقات، ولا تزال جميع وسائل النقل ذات الصلة متاحة، لكنها تغطي برامج الملاحة ومواقف السيارات وشحن السيارات الكهربائية التابعة للجهات الخارجية.

وفي شهر مارس، أطلقت جوجل مكتبة تطبيقات أندرويد للسيارات كجزء من مكتبات Android Jetpack،حيث تقدم للمطورين نسخة مفتوحة المصدر من المكتبة.

ووفقًا لشركة جوجل، قام معظم المطورين بنقل تطبيقاتهم إلى مكتبات Android Jetpack، ويتم الآن إطلاق التطبيقات التي كانوا يبتكرونها للجمهور.

وهناك مجموعة متنوعة من التطبيقات للاختيار من بينها، بما في ذلك الأسماء المألوفة، مثل: Chargepoint و PlugShare، لأولئك الذين يقودون السيارات الكهربائية، و T map و A Better Route Planner لمن يريدون تطبيق تنقل بديل.

وعلى عكس ما سبق، لن يضطر السائقون إلى الاشتراك في برنامج تجريبي لتنزيل هذه التطبيقات وتثبيتها.

ولا تزال تطبيقات المنصة بحاجة إلى اتباع دليل المطور واختبارها بدقة للتأكد من أنها تلبي إرشادات جودة تطبيقات جوجل.

ويجب أن يكون للتطبيقات مظهر متسق إلى حد ما أيضًا، حيث تسهل المكتبة أيضًا تصميم الواجهة حتى لا تربك السائق أثناء التنقل بين التطبيقات.

وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون Android Auto، تقول جوجل: إن هناك الآن أكثر من 500 نموذج من السيارات متوافقة مع نظام العرض.

Source aitnews

