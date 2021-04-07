أسعار النفط تغلق على ارتفاع بنسبة 1 %

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أغلقت أسعار النفط أمس على ارتفاع بنسبة 1%.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 59 سنتاً، أو %1، لتسجل عن التسوية 62.74 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتاً، أو %1.2، لتبلغ عند التسوية 59.33 دولاراً للبرميل. Source almnatiq





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