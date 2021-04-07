هذه العمليات الجراحية يمكن تأجيلها بعد رمضان

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رأى استشاري الجراحة العامة والمناظير الدكتور إبراهيم سمير، أن هناك عمليات جراحية يمكن تأجيلها بعد رمضان وعمليات لا يمكن تأجيلها، مبينًا أن العمليات التي يمكن تأجيلها لا تؤثر على المريض ومنها:

⁃ تصحيح النظر بالليزر.

⁃ العمليات التجميلية في الوجه.

⁃ إزالة الثآليل.

⁃ شفط الدهون.

⁃ استئصال أكياس الدهون البسيطة.

⁃ زراعة الأسنان.

عمليات جراحية عاجلة:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“، إن هناك عمليات عاجلة لابد أن تجرى في حينها وبعضها يتوقف على التشخيص الطبي مثل:

⁃ التهابات الزائدة فهذه لا تؤجل تفاديًا لحدوث انفجار للزائدة أو حدوث تسمم.

⁃ الحوادث المرورية التي كثيراً ما تتسبب في حدوث النزيف الداخلي.

⁃ حالات العمليات القيصرية للولادة وحالات الحمل خارج الرحم.

⁃ جلطات الأرجل وعمليات انسداد الأمعاء التي تؤدي إلى مضاعفات.

⁃ الأورام السرطانية لمنع انتشار الخلايا.

⁃ الأكياس الدهنية المؤلمة.

⁃ إصابات العين العاجلة.

تناول المضادات الحيوية:

ولفت إلى أن هناك العديد من العمليات الباردة يمكن تأجيلها بعد رمضان حتى يتمكن الشخص من صيام الشهر، إذ إن العمليات تتطلب تناول الأدوية في مواعيدها مثل المضادات الحيوية التي يتناولها المريض كل ٦-٨ ساعات حسب الجرعات المحددة في فترات قد تتعارض مع الصيام.

تأجيل العمليات الباردة:

وأكد سمير في ختام حديثه، أنه عادة يتم تأجيل العمليات الباردة في المستشفيات بشكل عام إلى بعد العيد حتى يتمكن جميع المرضى من صيام الشهر، وهي العمليات التي لا تشكل أي خطورة على صحة المريض، بينما العمليات الطارئة والمستعجلة فأنها تتم في وقتها حسب حالة المريض والتشخيص الطبي.

Source almowaten

