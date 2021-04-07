شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لـ «الملك عبدالله الثاني»: ندعم خطواتكم لحماية استقرار الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية د. أيمن الصفدي، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تؤكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة جميع التحديات، ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية أمن واستقرار الأردن ومصالحه.

وأكد سموه الذي وصل عمان أمس الأول، لـ د. الصفدي، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، وأن أمن المملكتين الشقيقتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ، وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.