شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ولي عهد البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر الرفاع الزاهر بالعاصمة المنامة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.