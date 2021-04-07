شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 536 فائزا وفائزة بـ«مدرستي الرقمية».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مساء اليوم، عبر المنصات الإلكترونية عن بعد، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية «حفظه الله»، حفل تكريم 536 فائزاً وفائزة بمسابقة مدرستي الرقمية الموجهة لطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية وكذلك المعلمون والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات، وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات إلى جانب مشاركة أولياء الأمور والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي وذلك وفق الإطار الذي وضعته وزارة التعليم لهذه المسابقة.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، المتواصل للميدان التعليمي والتربوي في المنطقة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى جهود قيادات الوزارة وعملهم الدؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية، ولكافة منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي، وللشريك الإستراتيجي غرفة الشرقية.