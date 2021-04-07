شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تركي الدخيل يُبكي قينان الغامدي على الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

لم يستطع الكاتب قينان الغامدي تمالك نفسه من البكاء على الهواء خلال برنامج "يا هلا " بسبب رسالة من سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل له.

وجاء في رسالة تركي الدخيل:" قينان الغامدي في نظري هو الصحافي السعودي الشجاع الذي لا يتخوف إشعال الحرائق دوماً، والمنقذ حين تعي الحيل الرجال، الصادق صاحب طبقة القرار المحترمة في صوته ".

وأضاف الدخيل في رسالته للغامدي: " تُعرف الصحف به فيكون انتقاله إليها إيذاناً بمرحلة جديدة، عنوانها الانتشار والتجديد، وصناعة صحافة تغري القارئ لمتابعتها".

وبكى الغامدي متأثرا بالرسالة قائلا: " تركي أبكاني وأسعدني، أبكاني لأنه قال عني كلام أنا أقل منه بكثير، وأسعدني أنه في واحد بقامة تركي ذكرني".