شكرا لمتابعة خبر عن تصريحات هامة لوزير الداخلية بشأن الحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الداخلية الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن حكومة المملكة جعلت أولويتها العناية بالسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال سمو وزير الداخلية: " بالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك، أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية ".

وتابع سموه: " انخفضت نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34% ، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%.".

وأضاف: " فقد كانت سابقاً 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح مؤخراً 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة ".

واختتم الأمير عبد العزيز تصريحاته قائلا: " بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة، سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".