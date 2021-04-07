شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة من "الصحة" للراغبين في تلقي لقاح كورونا ويتناولون أدوية مسيلة للدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الصحة على سؤال حول مدى إمكانية حصول الأشخاص الذين يعالَجون بأدوية مسيلة للدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكنهم أخذ اللقاح مع الحرص على مراقبة موضع الحقن لمدة 30 دقيقة، والتأكد من خلوه من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم.

وأكدت على أهمية استشارة الطبيب المعالج للمريض، وأخذ التوصية اللازمة منه بشأن أخذ اللقاح من عدمه.