شكرا لمتابعة خبر عن السر الحقيقي وراء زيارة الأمير فيصل بن فرحان للأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى سفير المملكة بالأردن، نايف بن بندر السديري، المزاعم المنتشرة حول زيارة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الأردن.

وقال نايف السديري، إن الزيارة تتعلق بدعم المملكة الهاشمية فقط، ولم يناقش الوزير أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات.

وأجاب نايف السديري على سؤال، قائلا:"هل طلب وزير خارجية المملكة الإفراج عن باسم عوض الله في زيارته للأردن؟"؛ نافيا ما يشاع في هذا الشأن تمامًا.

وأوضح:"سمو الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة، للأردن في كل المجالات، ولم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".