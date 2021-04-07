شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قينان الغامدي: رفضوا منحي إعارة فتركت التعليم واتجهت للصحافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الكاتب الصحافي، قينان الغامدي، عدم ندمه على قراره ترك العمل في منظومة التعليم، والاتجاه للصحافة.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "يا هلا " المذاع على قناة روتانا خليجية"، أن قراره جاء بعدما رفضوا إعارته، فضلا عن أنهم خيروه ما بين التعليم والكتابة لدى "عكاظ".

ولفت إلى أنه كان يميل أكثر للعمل الصحفي لذلك فلم يساوره أي ندم بعدما ترك التعليم واتجه للصحافة.