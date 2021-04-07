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بالفيديو .. قينان الغامدي: رفضوا منحي إعارة فتركت التعليم واتجهت للصحافة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الكاتب الصحافي، قينان الغامدي، عدم ندمه على قراره ترك العمل في منظومة التعليم، والاتجاه للصحافة.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "يا هلا " المذاع على قناة روتانا خليجية"، أن قراره جاء بعدما رفضوا إعارته، فضلا عن أنهم خيروه ما بين التعليم والكتابة لدى "عكاظ".

ولفت إلى أنه كان يميل أكثر للعمل الصحفي لذلك فلم يساوره أي ندم بعدما ترك التعليم واتجه للصحافة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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