اخبار السعوديه

محافظ الدرب يوجه بكسر حاجز الوقت لتسجيل المحتاجين بمنصة سكني

0 نشر
0 تبليغ

وجه محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، رئيسي جمعية البر الخيرية في الدرب والشقيق لكسر حاجز الوقت للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا؛ لتسهيل تسجيلهم في منصة الإسكان التنموي قبل دخول شهر رمضان، وذلك من خلال التعاون المباشر من قبل جميع المشايخ والأعيان بالمحافظة التي تعد من أولويات مهامهم التي أوكلت لهم من قبل أمير منطقة جازان لتلمس احتياجات المواطنين.

جاء ذلك عقب تكريمه المتطوعين والمتطوعات في جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب، وجولته التفقدية لمشروع الإسكان في المحافظة صباح أمس، في حضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ورئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالدرب عمر شبلي، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالدرب عبدالعزيز الشعبي، وبعض رجال الأعمال والداعمين للجمعيات الخيرية.

واطلع القحطاني على تفاصيل مخطط أنوار المملكة بمحافظة الدرب، والتي تحتوي على 598 أرضا سكنية ومخطط روابي عتود التي بها 966 قطعة أرض.


كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدرب يوجه بكسر حاجز الوقت لتسجيل المحتاجين بمنصة سكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا