محافظ الدرب يوجه بكسر حاجز الوقت لتسجيل المحتاجين بمنصة سكني

وجه محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، رئيسي جمعية البر الخيرية في الدرب والشقيق لكسر حاجز الوقت للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا؛ لتسهيل تسجيلهم في منصة الإسكان التنموي قبل دخول شهر رمضان، وذلك من خلال التعاون المباشر من قبل جميع المشايخ والأعيان بالمحافظة التي تعد من أولويات مهامهم التي أوكلت لهم من قبل أمير منطقة جازان لتلمس احتياجات المواطنين.

جاء ذلك عقب تكريمه المتطوعين والمتطوعات في جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب، وجولته التفقدية لمشروع الإسكان في المحافظة صباح أمس، في حضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ورئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالدرب عمر شبلي، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالدرب عبدالعزيز الشعبي، وبعض رجال الأعمال والداعمين للجمعيات الخيرية.

واطلع القحطاني على تفاصيل مخطط أنوار المملكة بمحافظة الدرب، والتي تحتوي على 598 أرضا سكنية ومخطط روابي عتود التي بها 966 قطعة أرض.