جاء ذلك عقب تكريمه المتطوعين والمتطوعات في جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب، وجولته التفقدية لمشروع الإسكان في المحافظة صباح أمس، في حضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ورئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالدرب عمر شبلي، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالدرب عبدالعزيز الشعبي، وبعض رجال الأعمال والداعمين للجمعيات الخيرية.
واطلع القحطاني على تفاصيل مخطط أنوار المملكة بمحافظة الدرب، والتي تحتوي على 598 أرضا سكنية ومخطط روابي عتود التي بها 966 قطعة أرض.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدرب يوجه بكسر حاجز الوقت لتسجيل المحتاجين بمنصة سكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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