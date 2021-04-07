مشعل بن ماجد يستقبل قائد الأمن البيئي

استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة المكلّف، العقيد طالع الشهري. وأعرب العقيد الشهري عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، مثمنًا توجيهاته لما فيها من مساهمة في الحفاظ على البيئة. يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة تم تدشين مقرها مؤخرا، حيث تؤدي مهام أمنية أساسية تتمثل في المراقبة البيئية، والتحري البيئي، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والمساندة والدعم البيئي، والإحالة للجهات المختصة.



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