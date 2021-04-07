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أجهزة تنفس من خيرية المشعلية

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‏نفذت جمعية البر الخيرية بالمشعلية مبادرة توزيع الأجهزة التنفسية للمرضى الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية، وجمعية رفقاء لرعاية الأيتام بمنطقة نجران. تم تنفيذ المبادرة تحت إشراف مباشر من مجموعة أطباء يعملون بمركز الرعاية الصحية الأولية، حيث يتم فحص الحالات المحولة لهم من قبل الجمعية، وكذلك قراءة تاريخهم المرضي، ومن ثم الموافقة على صرف الجهاز للمريض، و شرح آلية استخدامه بالطريقة الصحيحة.

وأوضح مدير الجمعية أحمد الهمامي، أن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرات التي قدمتها خيرية المشعلية للمجتمع منذ بداية جائحة ، إذ سبقتها العديد من المبادرات مثل توزيع المعقمات، وعدد من الرسائل والبروشورات التوعوية بكافة اللغات، وكذلك توزيع العديد من السلال الغذائية لتخفيف أثر الأزمة على المستفيدين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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