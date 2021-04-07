وأوضح مدير الجمعية أحمد الهمامي، أن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرات التي قدمتها خيرية المشعلية للمجتمع منذ بداية جائحة كورونا، إذ سبقتها العديد من المبادرات مثل توزيع المعقمات، وعدد من الرسائل والبروشورات التوعوية بكافة اللغات، وكذلك توزيع العديد من السلال الغذائية لتخفيف أثر الأزمة على المستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر أجهزة تنفس من خيرية المشعلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.