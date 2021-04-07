35 اعتراضاً وتظلماً في انتخابات المهندسين

نسبة الخطأ
وأبانت شقير لـ«دوت الخليج»، أن اللجنة، وافقت على قبول تظلم واحد فقط لاستيفائه الشروط، وتم إدراج المترشح في قائمة الناخبين النهائية، مؤكدة عدم مواجهة أي صعوبات تقنية، إذ تم عمل تحليل كامل لنظام الانتخابات، قبل البدء في العملية الانتخابية، وأخذ جميع الاحتياطات والاعتبارات، والتواصل مع الشركاء التقنيين ذوي العلاقة، وعمل اختبارات للنظام والتأكد من الجاهزية التامة، مشددة على أن كون العملية إلكترونية بالكامل، فنسبة الخطأ تكاد تكون منعدمة.
التصويت من عدة دول
وقالت: إن من يحق له التصويت في الانتخابات، هو العضو الأساسي للهيئة الحاصل على شهادة هندسية، أما عدد أعضاء الهيئة البالغ 400 ألف عضو، فيشمل الأعضاء السعوديين وغير السعوديين والإخصائيين والفنيين، موضحة أن عدد الناخبين الإجمالي 51 ألف عضو من مختلف دول العالم، وأن للعضو التصويت من أي دولة كان متواجداً فيها، أثناء فترة التصويت، ولا يشترط تواجده داخل المملكة، وبالفعل تم التصويت من عدة دول، من بينها: أمريكا، بريطانيا، أستراليا، وفرنسا، وفنلندا، وأذربيجان، والهند، وباكستان.
عدد الأصوات
الإجمالي: 15494
القطاع العام 6265
القطاع الخاص 7574
المكاتب الهندسية 1081
أعضاء هيئة التدريس 574
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