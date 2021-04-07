35 اعتراضاً وتظلماً في انتخابات المهندسين

كشفت رئيسة لجنة الإشراف، على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتورة أمل شقير، تلقي اللجنة نحو 35 اعتراضاً وتظلماً، من مترشحين وناخبين في الدورة الانتخابية الجديدة «السابعة» للأعوام «2021 حتى 2024» وأبرزها اعتراض ناخبين بسبب عدم تمكنهم من إيجاد أسمائهم، وجرى التواصل معهم وإفادتهم بوجود أسمائهم داخل القائمة، وتزويدهم بما يثبت ذلك.

نسبة الخطأ

وأبانت شقير لـ«دوت الخليج»، أن اللجنة، وافقت على قبول تظلم واحد فقط لاستيفائه الشروط، وتم إدراج المترشح في قائمة الناخبين النهائية، مؤكدة عدم مواجهة أي صعوبات تقنية، إذ تم عمل تحليل كامل لنظام الانتخابات، قبل البدء في العملية الانتخابية، وأخذ جميع الاحتياطات والاعتبارات، والتواصل مع الشركاء التقنيين ذوي العلاقة، وعمل اختبارات للنظام والتأكد من الجاهزية التامة، مشددة على أن كون العملية إلكترونية بالكامل، فنسبة الخطأ تكاد تكون منعدمة.

التصويت من عدة دول

وقالت: إن من يحق له التصويت في الانتخابات، هو العضو الأساسي للهيئة الحاصل على شهادة هندسية، أما عدد أعضاء الهيئة البالغ 400 ألف عضو، فيشمل الأعضاء السعوديين وغير السعوديين والإخصائيين والفنيين، موضحة أن عدد الناخبين الإجمالي 51 ألف عضو من مختلف دول العالم، وأن للعضو التصويت من أي دولة كان متواجداً فيها، أثناء فترة التصويت، ولا يشترط تواجده داخل المملكة، وبالفعل تم التصويت من عدة دول، من بينها: أمريكا، بريطانيا، أستراليا، وفرنسا، وفنلندا، وأذربيجان، والهند، وباكستان.

عدد الأصوات

الإجمالي: 15494

القطاع العام 6265

القطاع الخاص 7574

المكاتب الهندسية 1081

أعضاء هيئة التدريس 574