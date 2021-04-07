حال تنازع ملكية بئر بين 6 أسر في نجران، دون تسليم «بئر المنجرة» إحدى أقدم الآبار الأثرية بالمنطقة، إلى وزارة السياحة، ويعود تاريخ البئرالتي يطلق عليها البعض «بئر يحيى»، إلى أكثر من 500 عام، وتقع في الجزء الغربي لحي الحضن، وما زال يحيط بها العديد من القصور الطينية التاريخية. (تصوير: قاسم الكستبان)



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