دوام واختبارات في رمضان لأول مرة منذ 14 عاما

تعود الدراسة في شهر رمضان بدءا من الأسبوع المقبل بعد توقفها 14 عاما الماضية، حيث كان العام الدراسي 1428 هو آخر عام شهد حضور الطلاب والمعلمين الدوام في أيام شهر رمضان، إذ تم بعده إصدار التقويم الدراسي للسنوات التالية الذي تنتهي فيه الدارسة وتسليم النتائج قبل دخول الشهر الكريم.

غياب الورق والقلم

بينما يعود الدوام والاختبارات في أيام رمضان، سيكون هذا العام مختلفا، حيث سيغيب الطلاب عن قاعات الفصول حضوريا، كون الدراسة عن بُعد، وستغيب الورق والقلم في الاختبارات بسبب «جائحة كورونا»، حيث ستتم عن بُعد، وستصمم فيها الأسئلة عبر نماذج إلكترونية، يختار من خلالها الطلاب الإجابات الصحيحة بمؤشر الشاشة (الماوس) أو كتابتها من خلال «كيبورد» الكمبيوتر أو الجوال، وبعد الانتهاء من الإجابات سترسل للمعلمين إلكترونيا بضغطة زر، لتكون بديلة للطريقة التقليدية (الورقة والقلم).

استعدادات

تنهي المدارس الخميس كل أعمالها، استعدادا لبدء اختبارات نهاية العام الدراسي التي ستبدأ في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية (ثالث ورابع وخامس وسادس) الثلاثاء المقبل 1/9/1442، بينما ستكون اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية بدءا من الأحد 6/9/1442.

وطلب قادة المدارس من معلميهم إنهاء المناهج وتسليم أسئلة الامتحانات ونماذج الإجابات في موعد أقصاه غدا الخميس، تطبيقا لقرار وزارة التعليم الذي حدد آلية إنهاء العام الدراسي الجاري.

وشددت وزارة التعليم على استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان مع تقديم حصص دراسية، لمعالجة الفاقد التعليمي، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي ستكون في المرحلة الابتدائية من الساعة 3 حتى 5 عصرا، وفي المرحلة المتوسطة والثانوية من 10:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، على أن تنفذ اختبارات طلاب «المتوسط والثانوي» خلال الفترة من 12:30 إلى 2:30 ظهرا.

إصدار الجداول

طلبت وزارة التعليم من المدارس إعلان جدول ومواعيد الاختبارات، وإتاحتها على منصة «مدرستي» قبل فترة الاختبارات بوقت كاف، مع حصر الطلاب ذوي الظروف الذين يتطلب أداؤهم الاختبارات الحضور، والاستعداد لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة ضمن إرشادات الجهات الصحية، لمواجهة «كورونا».