50% زيادة في أسعار المواشي

وأرجع عدد من تجار المواشي زيادة الأسعار إلى الإقبال على الشراء مع دخول شهر رمضان من كل عام، حيث يعد موسماً للباعة ويكثر فيه الطلب على الأغنام ولحومها مما يزيد في سعرها.
من أسواق ومسالخ جدة
مسلخ جدة الرئيسيالطاقة الاستيعابية: 5000 رأس للوردية
سوق الأنعام المركزيالطاقة الاستيعابية: 5000 رأس للوردية
السبيل الأهليالطاقة الاستيعابية: 1500 رأس للوردية
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