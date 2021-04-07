50% زيادة في أسعار المواشي

ارتفعت أسعار الأغنام والمواشي تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك بنسبة 50 %، وتراوحت أسعار الحري في سوق الأنعام المركزي بجدة بين 1200 إلى 1900 ريال، بدلا من 650 و950 قبل الموسم، فيما ارتفعت أسعار الأغنام المستوردة، حيث وصل سعر الخروف الإسباني إلى 1400 ريال والروماني 1300 ريال، كما وصل سعر السواكني إلى 1700 ريال والتيس إلى 1350، بينما تتراوح أسعار الماشية بين 3900 إلى 5500 ريال. كذلك وصل سعر كيس الشعير «40 كيلو» إلى 50 ريالا، بينما وصل سعر البرسيم إلى 26 ريالا.

وأرجع عدد من تجار المواشي زيادة الأسعار إلى الإقبال على الشراء مع دخول شهر رمضان من كل عام، حيث يعد موسماً للباعة ويكثر فيه الطلب على الأغنام ولحومها مما يزيد في سعرها.

من أسواق ومسالخ جدة

مسلخ جدة الرئيسيالطاقة الاستيعابية: 5000 رأس للوردية

سوق الأنعام المركزيالطاقة الاستيعابية: 5000 رأس للوردية

السبيل الأهليالطاقة الاستيعابية: 1500 رأس للوردية