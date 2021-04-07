السعودية اليوم / مصر تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 778 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 206510 حالةً من ضمنهم 157006 حالة تم شفاؤها، و 12253 حالة وفاة.

//انتهى//

03:39ت م

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القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 43 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 206510 حالةً من ضمنهم 157006 حالة تم شفاؤها، و 12253 حالة وفاة.//انتهى//03:39ت م0020

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