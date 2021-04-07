السعودية اليوم / البرازيل تسجل 4195 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس عن تسجيل 4195 وفاة جديدة جراء فيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 13 مليونا و100580 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 336947 ​​​.

// انتهى //

03:21ت م

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برازيليا 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس عن تسجيل 4195 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، فضلا عن 86979 إصابة مؤكدة.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 13 مليونا و100580 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 336947 ​​​.// انتهى //03:21ت م0018

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