السعودية اليوم / مصرع جندي مالي وإصابة آخرين خلال التصدي لهجوم إرهابي



باماكو 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أعلنت مصادر عسكرية في مالي أن جندياً مالياً لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح خفيفة خلال تصدي القوات المسلحة لهجوم إرهابي شنه عشرات المسلحين أمس بإقليم موبتي الواقع في وسط مالي.

ونقلت وكالة الأنباء المالية عن ذات المصادر "أنه تم العثور على 12 جثة على جانب العدو وضبط 3 أسلحة وجهازي إرسال".

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