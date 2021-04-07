شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء: رياح وأتربة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الأربعاء، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة، خلال الساعات القادمة على بعض مناطق المملكة.

ونبهت هيئة الأرصاد من حدوث الرياح النشطة والأتربة المثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، على العديد من المناطق، تبدأ من الساعة الـ 8 صباحا حتى الـ 8 مساء.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تشمل منطقة الرياض (الدوادمي – الرين - القويعية – عفيف)، والمدينة المنورة (الحناكية – العلا – المدينة المنورة – المهد)، والحدود الشمالية ( العويقيلة – رفحاء - طريف – عرعر)، بالإضافة إلى منطقة حائل (الحائط – السليمي - الشملي - الشنان – الغزالة – بقعاء – حائل – سميراء – موقق )، ومكة المكرمة ( المويه - تربة – رنية).