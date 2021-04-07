مجلس الوزراء يقر قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

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الدمام - شريف احمد - لجان الفصل بمنازعات الأوراق المالية.. «الجهة القضائية» المختصة بالشركات المساهمة

موافقة مبدئية على مبادرة «المجتمع السياحي» وتأسيس صندوقها الاستئماني

إنشاء مركز «تنظيم المعدّات الثقيلة».. وفتح فروع لبنك مصر في المملكة

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وقواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، والسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال، في المملكة العربية السعودية.

قرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال جلسته أمس ــ عبر الاتصال المرئي ــ الموافقة -من حيث المبدأ- على مبادرة «المجتمع السياحي» وتفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كما وافق على إنشاء مركز باسم مركز تنظيم المعدّات الثقيلة، والترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.

اطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى إلى أن المقصود بالجهة القضائية المختصة - المنصوص عليها في المادة «الثالثة والعشرين بعد المائتين» من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 3» وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ - لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

ترحيب بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس في مستهل الجلسة، على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والترحيب بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» والعمل على تحقيق أهدافها البيئية في المنطقة والعالم.

مساندة كاملة لإجراءات حفظ أمن الأردن

شدّد مجلس الوزراء، على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما أكده خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ خلال اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة ملك الأردن، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه جلالته وسمو ولي عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.

مواصلة تعميق التعاون والتنسيق مع العراق

نوه مجلس الوزراء، بنتائج المباحثات الرسمية التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظه الله ــ، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما تم خلالها من تأكيد العزم على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص لتعزيز التكامل والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم مساعي إنهاء ملف سد النهضة

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي،، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجدداً مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

دعم جهود عودة السلام إلى سوريا

شدّد مجلس الوزراء على دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق، وما أكدته المملكة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، من المطالبة بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيداً، وخروجها وجميع القوات التابعة لها، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هويتها العربية، وأهمية محاربة التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.

استمرار الوقوف مع اليمن وحكومته

عدّ مجلس الوزراء، منحة المملكة من المشتقات النفطية الجديدة لتشغيل محطات الكهرباء في محافظات الجمهورية اليمنية، بأنها استمرارٌ لدعمها ووقوفها مع اليمن وحكومته، والتخفيف من معاناة شعبه الشقيق، وجهودها في تحقيق السلام الدائم، وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

مرحلة شراكة جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص

تطرق مجلس الوزراء إلى مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق بالمملكة، مثمناً في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد، برنامج «شريك» الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتطوير المساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار كأولوية وطنية للمملكة، بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها بالمنطقة، تستهدف تنمية الاستثمارات المحلية خلال السنوات المقبلة.

منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن في رمضان

اطلع مجلس الوزراء، على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء نسكهم بشكل آمن صحياً، في جو من السكينة والطمأنينة، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة.

استمرار التقيد بإجراءات كورونا الاحترازية

تابع مجلس الوزراء تطورات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، ومستجدات الوضع الوبائي، في ضوء ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المتخذة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشدداً على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.

تباحث مع سنغافورة في مجال الطاقة

فوض مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

اتفاقية مقر لاتحاد المصارف العربية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

تبادل إخباري بين وكالة الأنباء السعودية ونظيراتها بالدول الأخرى

أقر مجلس الوزراء النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع وكالات الأنباء النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

انضمام لبروتوكول اتفاقية العمل الجبري

وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم «29» لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.

5 تقارير سنوية لوزارات وهيئات

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والصحة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

تهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: أحمد بن سلطان بن شير شير إلى وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، ومنيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة، وعلي بن عبدالله بن محمد العنقري إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وخالد بن ماجد بن سعود آل غرير إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، كما تهنئ خالد بن عبدالرحمن بن ناصر المسعري بالترقية إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفهد بن محمد بن حمد القحطاني إلى وظيفة مستشار أول بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمهندس عسل بن رجاء بن عسل المسردي إلى وظيفة مستشار هندسي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلي بن جار الله بن محمد الزهراني إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.