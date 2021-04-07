شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قضايا جرائم الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله المقبل، ونائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي م. خالد السلطان، أمس بمقر النيابة العامة في الرياض، محضر اجتماع، يتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.

وشمل المحضر الذي جاء بناء على توجيهات النائب العام ووزير النقل تفصيلا لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد اتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائية الأولیة في تلك القضایا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائیة ولائحتیھما التنفیذیة.