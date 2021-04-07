شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 400 شجرة معمرة بـ«حمراء الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخبر أكثر من 400 شجرة معمّرة بحي الحمراء بالخبر، ومغطيات تربة بطول 2000 متر طولي، وذلك تزامنًا مع أسبوع البيئة، الذي يُعدّ مناسبة بيئية تحرص من خلالها البلدية على نشر التوعية في المجال البيئي والمحافظة على الأشجار والنباتات وزيادتها.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن مشاركة البلدية، من خلال إدارة الحدائق والتجميل، في فعاليات أسبوع البيئة تعكس دورها الملموس وحرصها على تعزيز ثقافة الوعي البيئي، والتشجيع على الزراعة والاهتمام بها، حيث أولت البلدية اهتمامًا كبيرًا بزيادة المسطحات الخضراء، والاعتناء بها، وفق أرقى المواصفات التي تُعتبر مكانًا مثاليًا تتكامل به عناصر البيئة الجميلة، من حيث النباتات والأشجار والزهور.

يُذكر أن بلدية محافظة الخبر عملت على نشر وتعزيز الوعي البيئي من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التوعوية، من خلال عمل محاضرات توعوية عن بُعد بمشاركة أفراد المجتمع تعزيزًا لدورها في المجال التوعوي، خاصة مجال التوعية البيئية، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير على تنمية الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.