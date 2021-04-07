شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. أنشطة تدار بأيد سعودية 100 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار مدير مكتب العمل بمحافظة رأس تنورة أحمد القباع، عدة أنشطة يشرف على تشغيلها شباب وبنات الوطن بنسبة 100 %، وذلك ضمن دعم وتشجيع أبناء الوطن للانخراط في السوق التجاري وإدارة أنشطتهم بأنفسهم.

وأثنى خلال الزيارة على جهودهم، إذ أثبت المواطن السعودي قدرته على العمل بجميع المجالات، والإبداع فيها.

واعتبر «القباع» أن هذه النماذج من الأنشطة الخدمية التي تُدار بأيدٍ سعودية 100 % هي المنتج الأسمى لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين أبناء الوطن، وفتح آفاق اقتصادية، ودخل مُجزٍ، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأضاف إن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق نموًا في الشرق الأوسط، وأن بنود رؤية المملكة الطموحة تصب في مجملها لخدمة شباب الوطن الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع، وأن شباب الوطن هم وقود سير الوطن لتحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر الكرام؛ من أجل أن يكون هذا الوطن في مصاف الدول المنتجة والاقتصادية بسواعد أبنائه. وقدّم القباع شكره وتقديره لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل؛ لدعمه وتشجيعه المستمر لإتاحة الفرصة لمساهمة أبناء الوطن في دعم عملية التنمية الاقتصادية.