شكرا لقرائتكم خبر عن 6212 جولة تغلق 10 منشآت بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة الأحساء 10 منشآت، ورصدت 17 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، بالإضافة إلى ضبط 14 مخالفة لتجمعات الأفراد بما يفوق العدد المسموح به، شاملًا ذلك المدن والبلدات وتوابعها، عبر 6212 جولة رقابية، خلال أسبوع.

ونوّه المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل إلى أنه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين، استنادًا للأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر إلى أنه تم خلال الأسبوع ذاته رفع 4220 طنًا من النفايات المنزلية، وإزالة 2770 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمُخلّفات الإنشائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى تطهير وتعقيم 390 موقعًا، و11249 من الآليات والمعدات والحاويات، باستخدام 9420 لترًا من المُعقمات والمطهرات.