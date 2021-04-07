شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 64 موقعا بـ«بدراني القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية صفوى، 64 موقعًا مخالفًا، ضمن أعمالها في إزالة الأنشطة المخالفة بمنطقة البدراني بمحافظة القطيف «سكراب - أخشاب»، إضافة إلى إنذار 80 موقعا.

ونفذت البلدية أعمال الإزالات بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية «الشرطة، ومركز صفوى، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة الدفاع المدني»، وقالت البلدية إنها ستواصل إزالة المواقع الأخرى المخالفة في الموقع، حتى تنتهي من جميع المواقع المخالفة.

وأضافت البلدية إن هذه الإزالة جاءت بعد إنذارات متكررة وجولات متابعة في منطقة البدراني، وبعد إشعارات وحملات تفتيش، إذ تحولت هذه المنطقة «البدراني» الواقعة غرب مدينة الأمير نايف الرياضية غرب الطريق السريع بين الجبيل والدمام لمزاولة بيع الخردة والحديد والأخشاب، وتجميع للعمالة السائبة.

وأكدت البلدية أنها لن تتوانى عن تطبيق القرارات والإجراءات الرسمية في أي بقعة بمحافظة القطيف، ولن تسمح بأي تعدٍ أو مخالفة، داعية إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبلدية.