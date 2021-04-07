شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تلامس الـ800.. و846 «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 792 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم تسجيل 467 حالة تعافٍ إضافية، و7 حالات وفاة جديدة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة»، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 394169 حالة، من بينها 6686 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 846 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 380772 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6711 حالة وفاة.