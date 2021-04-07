شكرا لقرائتكم خبر عن خطط زمنية لتطعيم منسوبي التعليم العام والجامعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم وضع خطط زمنية؛ لإعطاء لقاحات فيروس « كورونا » لمنسوبيها في التعليم العام والجامعي، وكافة المؤسسات التعليمية، وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة في مدن ومحافظات المملكة، على أن تكون قبل بدء العام الدراسي القادم، وذلك حرصًا على سلامة منسوبي التعليم والكادر التعليمي والإداري في جميع الإدارات والمدارس للعودة الآمنة للجميع.

ووجه وزير التعليم د.حمد آل الشيخ، كافة الإدارات التعليمية والجامعية والتدريب التقني، بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية، وذلك في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.

وكانت إدارات ومكاتب التعليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة طرحت مؤخراً مبادرات بتقديم اللقاحات في مقرات العمل، شملت الموظفين والمشرفين وقيادات ومنسوبي الإدارات للبنين والبنات واستفاد من هذه المبادرات الكثير من منسوبي تلك الإدارات.