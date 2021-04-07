جدول المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائف وزارة الحج والعمرة ليوم الأربعاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، استقبال المرشحين على وظائفها ضمن الـ234 متقدمًا ومتقدمة الذين تم الإعلان عن أسمائهم قبل أيام.

وكانت الوزارة أعدت جدولًا زمنيًّا للمقابلات الشخصية ومطابقة المستندات بدأ يوم أمس الثلاثاء 24 شعبان الموافق السادس من إبريل، فيما تتواصل عملية المقابلات الشخصية اليوم الأربعاء.

معايير الترشيح على وظائف وزارة الحج والعمرة:

وأكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة:

كما دعت الوزارة المعلن أسماؤهم إلى مراجعة للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

أصل و(نسخة) من الهوية الوطنية.

أصل و(نسخة) من وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

السيرة الذاتية.

وظائف التصميم الداخلي يجب إحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة.

وشددت الوزارة على أن من لم يحضر/ تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفًا منه/ منها عن رغبته في التوظيف.

ونوهت الوزارة إلى أن وظائف اللغات تشترط إتقان اللغات الموضحة في الإعلان مسبقًا (التركية- الملايوية- الأردية- الأوزبكية- الفارسية- الصينية)، وذلك بإجراء اختبار تحريري وشفوي لقياس مستوى لغة المتقدم.

ويمكن الاطلاع على الأسماء وتفاصيل الوظائف من خلال موقع وزارة الحج والعمرة .

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