الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

منصة أبشر : لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد شهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منصة أبشر أنه لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية ذات التاريخ القديم عبر المنصة.

وقال حساب منصة أبشر على تويتر: إنه يجب تقديم الاعتراض على المخالفة في غضون شهر من تحريرها، أما بعد هذه الفترة فيجب مراجعة إدارات المرور.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:

وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.

الانتقال إلى تبويب خدماتي.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات:

يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.

انقر على (عرض).

مضاعفة قيمة المخالفات:

وفي وقت سابق كشف المرور السعودي عن حالات مضاعفة المخالفات المرورية وذلك ردًّا على أحد الاستفسارات التي تلقاها حساب المرور في تويتر.

وقال حساب المرور السعودي: إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

وحول تطبيق الأنظمة على المخالفين قال المرور السعودي: إن الطرق الدائرية الأربعة قيد المتابعة والرصد المستمر، ويتم رصد جميع المخالفات ومحاسبة المتهورين، علمًا أن هناك حملات أمنية باستمرار.

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