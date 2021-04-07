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شكرا لقرائتكم منصة أبشر : لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منصة أبشر : لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية بعد شهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت منصة أبشر أنه لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية ذات التاريخ القديم عبر المنصة.
وقال حساب منصة أبشر على تويتر: إنه يجب تقديم الاعتراض على المخالفة في غضون شهر من تحريرها، أما بعد هذه الفترة فيجب مراجعة إدارات المرور.
خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:
وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:
- الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.
- الانتقال إلى تبويب خدماتي.
- الاعتراض على المخالفات المرورية.
طريقة الاستعلام عن المخالفات:
يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.
- سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.
- انقر على (عرض).
مضاعفة قيمة المخالفات:
وفي وقت سابق كشف المرور السعودي عن حالات مضاعفة المخالفات المرورية وذلك ردًّا على أحد الاستفسارات التي تلقاها حساب المرور في تويتر.
وقال حساب المرور السعودي: إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.
وحول تطبيق الأنظمة على المخالفين قال المرور السعودي: إن الطرق الدائرية الأربعة قيد المتابعة والرصد المستمر، ويتم رصد جميع المخالفات ومحاسبة المتهورين، علمًا أن هناك حملات أمنية باستمرار.
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